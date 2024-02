Ilm-Kreis. Die Geschichte eines ungewöhnlichen Piraten wird in Arnstadt erzählt. In Frauenwald wird über Möglichkeiten ehrenamtlichen Engagements diskutiert. Der Thüringerwald-Verein lädt zur Wanderung rund um Ilmenau.

Feuertanz gastiert auf Frühlingstour in Arnstadt

Auf ihrer Frühlingstour macht die Ilmenauer Gruppe Feuertanz am Freitag, 1. März, Halt im Prinzenhofkeller in Arnstadt und erzählt mit Puppenspieler Falk Ulke vom Puppentheater „Manuart“ ab 19.30 Uhr die Geschichte von Bernd Störtebeker. Jeder kennt Klaus Störtebeker, der Kapitän und Seeräuber, der es mit der mächtigen Hanse aufgenommen hat. Doch wer kennt dessen Bruder Bernd – einen erfolglosen Piraten mit einer ängstlichen Mannschaft und einer anspruchsvollen Ehefrau? Wie sich Bernd schlägt und von wem er unerwartet Hilfe bekommt, können große und kleine Besucher am Freitagabend erleben. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgt die IG Jazz Arnstadt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Vortrag über Chlor als verkanntes Element in Ilmenau

Chlor gilt für viele Menschen als Symbol einer umweltschädlichen Produktion chemischer Substanzen. In einem Vortrag mit dem Titel „Chlor – ein verkanntes Element“ möchte Peter Scharff am Freitag, 1. März, um 15 Uhr im Röntgenbau, Weimarer Straße 25, in Ilmenau mit dieser Ansicht aufräumen. Im Rahmen des Bürgercampus der Technischen Universität Ilmenau spricht der Chemiker über den Einsatz von Chlor in Industrie, Medizin und Alltag. Zudem zeigt er auf, dass viele Produkte, die über chlorhaltige Intermediate synthetisiert werden, selbst gar kein Chlor enthalten oder unter der Maßgabe der Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit sogar als positiv zu bewerten sind. Dabei werden auch chemische Reaktionen unter Beteiligung von Chlor im Experiment demonstriert. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Gespräche zu ehrenamtlichem Engagement in Frauenwald

Die Möglichkeiten ehrenamtlichen Engagements und kommunalpolitischer Beteiligung in Frauenwald sind Thema des nächsten kommunalpolitischen Stammtisches der Wählergemeinschaft Pro Bockwurst am Dienstag, 27. Februar, um 19 Uhr im Restaurant Waldfrieden in Frauenwald. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen und können auch eigene Themen zur Diskussion stellen.

Wanderung mit dem Thüringerwald-Verein rund um Ilmenau

Der Thüringerwald-Verein Ilmenau lädt für Donnerstag, 29. Februar, zu einer Wanderung rund um Ilmenau ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Bahnhof Ilmenau-Bad. Von dort aus führt die rund acht Kilometer lange Rundtour über Manebach und den Schwendlerweg wieder zurück zur Goethe- und Universitätsstadt. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack. Um Anmeldung unter Telefon: 03677/6673388 bei Wanderleiter Helmut Lempa wird gebeten.

Besonderer Gottesdienst zum Weltgebetstag in Crawinkel

Über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg engagieren sich Frauen am Weltgebetstag dafür, dass Mädchen und Frauen überall auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben können. Aus diesem Anlass laden die Kirchgemeinden Crawinkel, Wölfis und Gossel am Freitag, 1. März, um 18 Uhr zu einem gemeinsamen Gottesdienst im Pfarrhaus in Crawinkel ein. Der diesjährige Weltgebetstag kommt aus Palästina und steht unter dem Motto „…durch das Band des Friedens“.

red