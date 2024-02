Ilm-Kreis. Arnstädter hoffen nach Urteil bisher vergebens auf fast 120.000 Euro Rückzahlung. Bauherren bitten um finanzielle Hilfe

Eine junge Familie aus Arnstadt steht vor dem Ruin in Form einer Bodenplatte, auf der eigentlich schon ihr Eigenheim stehen sollte. An der Wipfra in Behringen haben sie damals über ihre Baufirma ( eine GmbH & Co.KG in Erfurt) die Empfehlung zu diesem 3500 Quadratmeter großen Grundstück bekommen, hier wollten sie auf 140 Quadratmetern wohnen, inmitten der Natur: die Kosmetikerin Stephanie (31) und der Maschinist Marco Hofmann (36) mit ihren Kindern Melina (2) und Vincent (5). Anfang 2020 haben sie sich dazu entschlossen, ein Eigenheim zu bauen. Der Start wurde durch Corona erschwert, aber sie haben bei einer Bank eine Finanzierung erreicht, einen Kredit über 350.000 Euro aufgenommen.