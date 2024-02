Ilmenau. Der Thüringerwald-Verein Ilmenau hat 70 Mitglieder und abwechslungsreiche Veranstaltungen

Zur Jahresversammlung vom Thüringerwald-Verein Ilmenau waren 32 Mitglieder der Einladung gefolgt. Wanderfreund Gerhard Dehmel erwähnte im Rechenschaftsbericht 19 Wanderungen, acht Waldabende mit Beiträgen über Land und Leute, Reiseeindrücke, Themen für Senioren. Es gab zwei Wanderwochen in den Alpen in Österreich mit insgesamt 30 Teilnehmern sowie eine Tagesfahrt mit Besuch des Museums in Ohrdruf und der Gartenzwergmanufaktur Gräfenroda.

Kassenwart Gerald Lösel bescheinigte eine ausgeglichene Finanzlage des Vereins, der 70 Mitglieder hat. Mit der goldenen Ehrennadel für besondere Verdienste wurden die Wanderfreunde Willi Lehmann und Hermann Joch geehrt, Wanderfreundin Kirsten Schneider bekam die silberne Ehrennadel.

Ehrenmitglied wurde Wanderfreundin Annamarie Dehmel für ihr engagiertes Wirken seit 30 Jahren. Sie verfasste jährlich drei bis vier „Grüne Heftchen“ als Mitteilungsblätter mit Berichten über den Verein und Wanderungen. Ute Pfeffer wird dieses Amt übernehmen. Bei der Wahl des Vorstandes wurde auf die bewährten Mitglieder zurückgegriffen.

Wanderfreundin Beate Uhlich schied aus. Willi Lehmann als Wegewart und Ute Pfeffer als Naturschutzwart kamen dazu. Kirsten Schneider übernimmt den Bereich Kultur. Man sei immer offen für neue Ideen und Mitglieder, teilte der Verein mit.

