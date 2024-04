Gräfinau. Bei einem Unfall im Ilm-Kreis sind am Samstag zwei Beifahrer ums Leben gekommen. Ersten Erkenntnissen nach krachte das Auto gegen einen Baum.

Bei einem Autounfall im Ilm-Kreis sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein weiterer sei am Samstag lebensgefährlich verletzt und per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Der genaue Hergang des Unfalls auf einer Landstraße zwischen Pennewitz und Gräfinau war zunächst noch unklar. MDR Thüringen berichtete, dass das Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt sei.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

dpa