Ilmenau. Ilmenau-Information bietet ab Mai ein buntes Programm für Einheimische und Gäste

Zu Beginn des Sommers zieht es die Menschen wieder ins Freie, um die sonnigen Tage an frischer Luft zu genießen. Dies gilt gleichermaßen für Einheimische und Touristen, die in Ilmenau und den Ortsteilen zu Gast sind. Für das große Interesse an Kultur und Stadtgeschichte halten die Ilmenauer Stadtverwaltung sowie lokale Vereine eine Fülle von Angeboten bereit. Besonders beliebt sind dabei die Stadtführungen mit historischen Bezügen.

Die Ilmenau-Information eröffnet ihre neue Saison und bietet im Zeitraum von Mai bis Ende Oktober ein abwechslungsreiches Programm, von der historischen Altstadtführung in Ilmenau bis zum Waldbaden im Luftkurort Stützerbach oder einer Führung durch die beeindruckende Maskenausstellung in Manebach. Gäste der Stadt und interessierte Bürger sind herzlich eingeladen. Die historischen Stadtspaziergänge in der Ilmenauer Altstadt finden regelmäßig dienstags und samstags um 11 Uhr und freitags um 16 Uhr statt.

Ein besonderes Schmankerl: An jedem vierten Freitag des Monats laden die Stadtführer zu außergewöhnlichen Begegnungen mit historischen Persönlichkeiten und Themen ein, darunter das Leben von Corona Schröter, die Unternehmungen von Geheimrat Johann Wolfgang von Goethe für den Silberbergbau und die Besonderheiten der Architektur von Gottfried Heinrich Krohne. Bei der kostümierten Führung über Corona Schröter können Gäste dieser historischen Figur sprichwörtlich direkt begegnen. Sie wird von einer fachkundigen Stadtführerin und Darstellerinnen verkörpert.