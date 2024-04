Ilm-Kreis. Verbrauchzentrale informiert Hausbesitzer in Ilmenau zur Energiewende. Bärlauchfest und Wildspezialitäten am Forsthaus Willrode. Frühlingskonzert der Bittstädter Liedertafel. Radtour von Ilmenau nach Behringen

Verbrauchzentrale informiert in Ilmenau zur Energiewende

Im Rahmen der Woche der Erneuerbaren Energien im Ilm-Kreis bietet die Verbraucherzentrale am Freitag, 26. April, von 9 bis 14 Uhr auf dem Wetzlarer Platz in Ilmenau eine kostenlose Beratung für Hausbesitzer zur Energiewende an. Am Infomobil klärt Energieberater Steffen Lier darüber auf, worauf beim Heizungstausch geachtet werden muss, welche Vorgaben es für Bestandsgebäude gibt und welche Fördermittel beantragt werden können. Energiejuristin Claudia Kreft beantwortet Fragen zu Strom- und Gasverträgen, zu Preiserhöhungen oder zum Netzanschluss von Photovoltaikanlagen. Termine können vorab unter Telefon: 0361/555140 vereinbart werden.

Beratung zur Pflege von Streuobstwiesen in Ellichleben

Anlässlich des Tages der Streuobstwiese wird am Freitag, 26. April, ab 13 Uhr zu einer Informationsveranstaltung auf den Riethberg in Ellichleben eingeladen. Interessierte können sich laut Mitteilung der Veranstalter sowohl zum Management von Streuobstwiesen als auch zur Pflanzung, zum Schnitt und zur Sortenvielfalt von Obstbäumen beraten lassen.

Braunsteinmühle in Geraberg erstrahlt in neuem Licht

Unter dem Titel „Die Mühle erwacht zu neuem Leben“ wird am Freitag, 26. April, um 19 Uhr zur Vorstellung des neuen Lichtkonzeptes in die Braunsteinmühle in Geraberg eingeladen. Das Konzept wurde laut Veranstalter im Rahmen eines studentischen Projektes an der Technischen Universität Ilmenau entwickelt und mit Unterstützung des Landes Thüringen, der Gemeinde Geratal, der Geraberger Heimatfreunden sowie Firmen des Geratals umgesetzt. Neben einem Theaterstück ist auch Musik der Band „Janna“ zu hören. Es wird darauf hingewiesen, dass die Mühle nicht beheizt ist.

Bärlauchfest und Wildspezialitäten am Forsthaus Willrode

Zum Bärlauchfest wird am Sonntag, 28. April, von 10 bis 16 Uhr an das Forsthaus Willrode eingeladen. Dann kann das forsthistorische Museum besichtigt, das Scheunencafé besucht und an Ständen regionaler Händler gestöbert werden. Im Innenhof des Forsthauses gibt es eine Tauschbörse für Gartenpflanzen, während im Backhaus frisches Brot, geschmortes Reh und Bärlauchspezialitäten angeboten werden. Um 11 Uhr lädt Reinhardt Krause zur Bärlauchwanderung auf die Kaiserwiese ein. Treffpunkt ist der Parkplatz vor dem Forstamt. Ebenfalls um 11 Uhr halten Martin Krumbein und Jörg Heiß eine Lesung aus ihrem Buch „Heiß auf Gemüse – Entspannt zur eigenen Ernte“. Um 14.30 Uhr findet ein Barockkonzert mit Frieder Gauer im Jagdsaal statt. Tickets gibt es an der Tageskasse. Mehr Infos unter: https://willrode.de.

Frühlingskonzert der Bittstädter Liedertafel

Unter dem Motto „Diverse Frühlingsgefühle“ veranstaltet die Bittstädter Liedertafel am Sonntag, 28. April, um 16 Uhr ein Frühlingskonzert in der Kirche Sankt Ägidien in Bittstädt. Gespielt werden frische und fröhliche Melodien, die den Frühling als Entstehung von neuem Leben willkommen heißen, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Frühjahrsradtour von Ilmenau nach Behringen

Von Ilmenau nach Behringen führt am Sonntag, 28. April, die Frühjahrsradtour des Allgemeinen Deutschen Fahrradclub Ilm-Kreis. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Bahnhof Ilmenau. Von dort aus führt die rund 40 Kilometer lange Route hauptsächlich über gut ausgebaute Straßen und Radwege, teilen die Veranstalter mit. Die Teilnehmer werden gebeten, ihr Rad vorher auf Verkehrssicherheit zu überprüfen und einen Helm mitzubringen. Mehr Infos unter: https://ilm-kreis.adfc.de.

