Arnstadt feierte vor 20 Jahren mit einem großen Festumzug 1300 Jahre Ersterwähnung. Hier ein kleiner Rückblick vom Ferstumzug. Die urkundliche Ersterwähnung Arnstadts war zur Zeit Pippin des Mittleren am 1. Mai 704. An diesem Tag wurde diese Urkunde unterzeichnet. Im Laufe der Jahrhunderte hat sich der Name Arnstadts mehrfach verändert. © Hans-Peter Stadermann | Hans-Peter Stadermann