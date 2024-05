Ilm-Kreis. Vom Countryfest in Bücheloh über das Himmelfahrtsfliegen auf dem Modellflugplatz Kammberg bis zum Familienfest in der Eismanufaktur Gräfenroda wird in den kommenden Tagen im Ilm-Kreis einiges geboten.

30. Countryfest mit Lagerfeuer und Livemusik in Bücheloh

Zum 30. Countryfest wird in den kommenden Tagen in die Feldscheune Bücheloh eingeladen. Los geht es am Mittwoch, 8. Mai, von 20 bis 23 Uhr mit Lagerfeuerromantik mit dem Singer-Songwriter Tom Shadow. Am Freitag, 10. Mai, rocken Jannet Bodewes und ihre Band Countryline ab 20 Uhr die Bühne. Zum Linedance-Workshop wird am Samstag, 11. Mai, von 14 bis 16 Uhr eingeladen, bevor ab 20 Uhr „The Forgotten Sons Of Ben Cartwright“ dem Publikum einheizen.

Himmelfahrtsparty am Waldbad in Geschwenda

Zur großen Himmelfahrtsparty am Waldbad in Geschwenda wird Groß und Klein am Donnerstag, 9. Mai, ab 10 Uhr so einiges geboten. Neben musikalischer Unterhaltung der Dörrberger Blasmusikanten verspricht der Waldbadverein auch Fassbier, Ponyreiten, eine Hüpfburg und vieles mehr.

Buntes Treiben an der Eismanufaktur Gräfenroda

Ein buntes Treiben mit Musik, Speis und Trank erwartet die Besucher am Donnerstag, 9. Mai, ab 12 Uhr auf dem Gelände der Eismanufaktur in Gräfenroda. Neben leckeren Grillspezialitäten können auch viele Sorten hausgemachter Eisspezialitäten probiert werden. Bei den kleinen Gästen sorgt ein Kinderkarussell für reichlich Spaß.

Himmelfahrtsfliegen auf dem Modellflugplatz Kammberg

Auch in diesem Jahr wird auf dem Modellflugplatz Kammberg bei Geschwenda wieder das traditionelle Himmelfahrtsfliegen mit Familienfest veranstaltet. Ab 10 Uhr lädt der Modellflugclub Geschwenda Jung und Alt dazu ein, in die Welt der Modellflugzeuge einzutauchen.

Freiluftgottesdienst und Picknick im Kurpark Frauenwald

Zum Freiluftgottesdienst anlässlich Christi Himmelfahrt wird am Donnerstag, 9. Mai, um 11 Uhr in den Kurpark Frauenwald eingeladen. Anschließend gibt es ein gemeinsames Picknick. Die Gäste werden gebeten, den Proviant dafür selbst mitzubringen. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Kirche Sankt Nicolai in Frauenwald statt.

Landratsamt bleibt für Besucher geschlossen

Wegen eines Brückentages nach Christi Himmelfahrt bleibt das Landratsamt des Ilm-Kreises einschließlich aller Außenstellen am kommenden Freitag, 10. Mai, für Besucher geschlossen. Die Bürgerinnen und Bürger werden um Verständnis gebeten.

