Liebenstein. Wagemutige Ritter und edle Burgfräulein nahmen die Besucher zum Burgfest in Liebenstein mit auf eine spannende Reise in vergangene Zeiten.

In Scharen strömten die Besucher am Donnerstag hinauf zur Burgruine Liebenstein, denn dort wurde wieder zum traditionellen Burgfest an Himmelfahrt geladen. Die Mitglieder des Burgvereins haben sich dafür mächtig in Schale geworfen und präsentierten sich als wagemutige Ritter oder edle Burgfräulein. Bei mittelalterlicher Musik, Rittersuppe, Bogenschießen und Teufelstrunk blieben bei Groß und Klein keine Wünsche offen.

„Unseren Verein gibt es seit 1997 und seitdem richten wir hier oben regelmäßig die unterschiedlichsten Veranstaltungen aus“, erzählt Vorsitzender André Pabst. Das Programm reicht von Konzerten über den Burgadvent bis hin zur Öffnung am Tag des offenen Denkmals. Im vergangenen Jahr wurde an Halloween erstmals auch ein schaurig-schöner Spuk auf der Burg ausgerichtet.