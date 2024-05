Ilm-Kreis. Die „Dreggschen Dorfspiele“ in Dornheim, Wanderungen und Exkursionen, ein Vortrag zur Waldwirtschaft im Klimawandel in Ilmenau und literarische Gespräche in Arnstadt füllen den Veranstaltungskalender im Ilm-Kreis.

Dornheim veranstaltet „2. Dreggsche Dorfspiele“

Bei den „2. Dreggschen Dornheimer Dorfspielen“ am Samstag, 11. Mai, am Teichgarten in Dornheim ist der Name definitiv Programm. Dann müssen Kinder und Erwachsene in mehreren Teams auf einer vorgegebenen Strecke über Wald und Wiesen verschiedene Hindernisse überwinden und dabei die Bestzeit erreichen. Hier geht es nicht nur durchs kühle Nass, sondern auch durch die eine oder andere Schlammgrube. Los geht es um 9.30 Uhr mit den Wettkämpfen der Kinder, bevor um 11.45 Uhr die Erwachsenen an den Start gehen. Um 19 Uhr steigt die große After-Show-Party.

Unterhaltsame Gespräche mit Arnstädter Literaturfreunden

Unter dem Motto „Gemischtes zu Arnstadt“ laden die Arnstädter Literaturfreunde am Dienstag, 14. Mai, um 19 zu einem unterhaltsamen Gesprächsabend in den Lesetreff, An der Weiße 18, in Arnstadt ein. Dann präsentiert die durch ihre Marlitt-Nachmittage und Stadtführungen bekannte Autorin Uta Kessel nicht nur Lyrik, sondern gibt auch Anregungen, wie Arnstadt ganz privat erkundet werden kann. Der Gesprächsabend ist Teil der Veranstaltungsreihe „Autoren im Gespräch“. Im Juni wird der Autor Dieter Hesse dann aus Manuskripten seines nächsten historischen Romans lesen.

Vortrag über Forstwirtschaft und Klimawandel in Ilmenau

Die Thüringer Wälder leiden zunehmend unter den Folgen des Klimawandels. In einem Vortrag mit dem Titel „Wald- und Forstwirtschaft im Klimawandel“ verdeutlicht Nico Frischbier von der Landesforstanstalt Thüringenforst am Freitag, 17. Mai, um 15 Uhr im Rahmen des Bürgercampus der Technischen Universität Ilmenau, wie stark die Wälder durch den vom Menschen verursachten Treibhauseffekt betroffen sind. Nico Frischbier, der sich am Forstlichen Forschungs- und Kompetenzzentrum Gotha mit den Auswirkungen von Klimafolgen, Klimaschutz und Klimaanpassung auf Wälder befasst, beschreibt außerdem, mit welchen Anpassungsmaßnahmen sich die Landesforstverwaltung auf die unausweichlichen klimatischen Veränderungen einstellt. Er berichtet von ökologisch ausgerichteter Waldpflege und Waldumbau, aber auch von Vorkehrungen gegen sogenannte Großschadensereignisse, wie Waldbrände, Stürme und massenhafte Vermehrung von Schädlingen. Veranstaltungsort ist der Faradaybau in der Weimarer Straße 32 in Ilmenau. Der Eintritt kostet 5 Euro, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Auf dem Qualitätswanderweg von Ilmenau nach Arnstadt

Zu einer rund 29 Kilometer langen Wanderung von Ilmenau nach Arnstadt lädt der Wander- und Freizeitverein Arnstadt zum Tag des Wanderns am Dienstag, 14. Mai, ein. Treffpunkt ist um 7.45 Uhr am Bahnhofsvorplatz in Ilmenau. Von dort aus geht es auf dem Qualitätswanderweg „Von Bach zu Goethe“ zum Südbahnhof in Arnstadt. Neben einer ausführlichen Erklärung der Inhalte der Zertifizierung dieser Route soll auch eine Bestandsaufnahme der vorgefundenen Wegarten vorgenommen werden, den für die Ausweisung eines Qualitätswanderweges muss dieser zu mindestens 35 Prozent auf naturnahen Pfaden verlaufen. Die Versorgung: erfolgt aus dem Rucksack. Um Anmeldung per E-Mail an wander-wolfgang@online.de wird gebeten.

Exkursion von Arnstadt zur ehemaligen innerdeutschen Grenze

Zu einer Exkursion zum „Grünen Band“ nach Asbach-Sickenberg und Bad Sooden-Allendorf lädt die Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau am Donnerstag, 6. Juni, alle Interessierten ein. Treffpunkt ist um 7.45 Uhr an der Volkshochschule, Am Bahnhof 6, in Arnstadt, von wo aus der Bus um 8 Uhr losfährt. Am Vormittag sind ein Besuch des Grenzmuseums Schifflersgrund in Asbach-Sickenberg sowie ein Spaziergang entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze geplant. Nach dem Mittagessen folgt eine Stadtführung durch Bad Sooden. Die Rückfahrt nach Arnstadt ist gegen 16.30 Uhr angesetzt. Die Teilnahme kostet 62,40 Euro. Busfahrt, Reisebegleitung, Stadtführung und Museumseintritt sind darin enthalten. Anmeldung unter: www.vhs-arnstadt-ilmenau.de.

Politischer Stammtisch in Ilmenau

Beim politischen Stammtisch am Mittwoch, 15. Mai, um 18 Uhr möchte der Landtagsabgeordnete Christian Schaft (Linke) im Wahlkreisbüro „ZinXX“, Karl-Zink-Straße 2, in Ilmenau mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. „Wir wollen frei von der Leber weg über aktuelle Politik diskutieren. Egal, ob über die Frage, wie das Leben bezahlbar bleibt, über die Angriffe auf Wahlkämpfer, über gutes Wohnen für alle oder über andere Neuigkeiten aus dem Thüringer Landtag - ich freue mich über alle, die mitdiskutieren wollen“, so Schaft.