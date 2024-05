Arnstadt. Zwei unbekannte Personen sind in die Arnstädter Stadthalle eingedrungen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Am frühen Sonntagmorgen sind zwei bisher unbekannte Personen in die Arnstädter Stadthalle in der Brauhausstraße eingebrochen. Nach Polizeiangaben entwendeten die Täter Unterhaltungselektronik im Wert von circa 450 Euro. Zudem wird der entstandene Sachschaden auf rund 2000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Einbruch machen können oder die beiden unbekannten Täter zur Tatzeit in Arnstadt gesehen haben. Diese können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1

männlich

dunkel gekleidet, rot-weiße Turnschuhe

Mountainbike mit grauem Kinderanhänger (weinrotes Heck)

Täter 2

männlich

dunkel gekleidet, hatte Kapuze der Jacke aufgesetzt

Rucksack mit weißen Bändern

schwarzes Mountainbike

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0128910/2024 entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.