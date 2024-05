Ilm-Kreis. Informationen für Briefwähler in Stadtilm. Lehrgang zur Anwendung von Wasserstoff in Arnstadt. Schüler aus dem Ilm-Kreis reisen in den Sommerferien nach England. Mitgliederversammlung des VdK-Ortsverbandes Arnstadt.

Informationen für Briefwähler in Stadtilm

Aufgrund des großen Aufkommens an Wahlbriefen kommt es in Stadtilm zu langen Laufzeiten bei der Postzustellung. Briefwähler sollten ihre Wahlunterlagen laut Mitteilung von Wahlleiter Frank Hofmann deshalb direkt im Rathaus beantragen beziehungsweise abholen. Wahlbriefe können bis 12 Uhr am Wahltag, 26. Mai, in den Briefkasten am Rathaus eingeworfen werden.

Öffentliche Bekanntgabe der Wahlergebnisse in Ilmenau

Zur Feststellung der amtlichen Endergebnisse der Kommunalwahlen wird am Dienstag, 28. Mai, um 19 Uhr in den Ratssaal in Ilmenau eingeladen. Laut Mitteilung von Wahlleiterin Marion Bodlak ist diese Sitzung des Wahlausschusses öffentlich. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich willkommen.

Mitgliederversammlung des VdK-Ortsverbandes Arnstadt

Zur Mitgliederversammlung lädt der Ortsverband Arnstadt des Sozialverbandes VdK am Montag, 27. Mai, um 18 Uhr in das Frauen- und Familienzentrum in der Rankestraße 11 in Arnstadt ein. Auf der Tagesordnung steht laut Mitteilung der Veranstalter neben verschiedenen Berichten auch die Wahl des Vorstandes.

Lehrgang zur Anwendung von Wasserstoff in Arnstadt

Einen bundeseinheitlichen Lehrgang zum Thema Wasserstoff bietet die Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen am Mittwoch, 29. Mai, in der IHK-Niederlassung, Krappgartenstraße 37, in Arnstadt an. In Kooperation mit dem Institut für Angewandte Wasserstoffforschung Sonneberg wird den Teilnehmern unter dem Titel „Fachexperte für Wasserstoffanwendungen (IHK) – Technologien überblicken und Anwendungsszenarien kennen“ an neun Präsenztagen branchenübergreifend grundlegendes Wissen über die Wasserstofftechnologie als zukunftsweisender und klimafreundlicher Energieträger vermittelt. Mit dem Ausbau von Wasserstofftechnologien und ihrem Einsatz in der Praxis geht es um entscheidende Wettbewerbsvorteile und die Sicherung der Zukunftsfähigkeit, heißt es in einer Mitteilung der IHK. Weitere Informationen erteilt Antje da Silva Santos unter Telefon: 03681/362425 oder per E-Mail an: santos@suhl.ihk.de.

Beim Insektensommer die Artenvielfalt im Ilm-Kreis entdecken

Der Insektensommer geht in die nächste Runde. Vom 31. Mai bis 9. Juni sowie vom 2. bis 11. August ruft der Naturschutzbund wieder dazu auf, eine Stunde lang das Summen und Brummen in Wäldern, auf Wiesen, an Seen oder im eigenen Garten zu entdecken. Egal ob Feuerwanze, Steinhummel oder Tagpfauenauge – jede Entdeckung zählt und ist ein wichtiger Beitrag zum Schutz der heimischen Artenvielfalt. Mehr Informationen und Tipps zur Beobachtung gibt es online unter: www.nabu.de.

Schüler aus dem Ilm-Kreis entdecken England

Der Internationale Austauschdienst sucht noch Teilnehmer für das internationale Klassenzimmer in den Sommerferien in England. Auch Jungen und Mädchen zwischen elf und 18 Jahre aus dem Ilm-Kreis können sich dafür bewerben. Zwei Wochen lang werden sie bei Gastfamilien wohnen und deren Alltag hautnah miterleben. An den Vormittagen nehmen sie am Englischunterricht in der örtlichen Ferienschule teil. Nachmittags stehen Sportangebote, Badenachmittage am Strand und Ausflüge auf dem Programm. Ein Highlight ist eine Exkursion nach London. Entsprechendes Informationsmaterial kann mit Angabe der Adresse, des Alters und der Klassenstufe per E-Mail an: klassenzimmer@austauschdienst.de angefordert werden.

red