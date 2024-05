Flohmärkte in Arnstadt und Stadtilm. Wetzlarer Platz in Ilmenau als Ort der Solidarität. Wanderung zur Hohen Warte bei Elgersburg. Traditionshandwerk und Kindertheater am Forsthaus Willrode.

Karnevalsverein Narrhalla veranstaltet Flohmarkt in Arnstadt

Zum ersten Hausflohmarkt lädt der Karnevalsverein Narrhalla am Sonntag, 26. Mai, von 11.11 bis 15.30 Uhr ins Vereinshaus in der Kasseler Straße 4 in Arnstadt ein. Neben Kleidung, Spielzeug, Trödel und Dekoartikeln werden laut Mitteilung der Veranstalter auch Garde-, Marsch- und Schautanzkostüme feilgeboten. Die Standgebühren kommen dem sozialen Projekt des Prinzenpaares der Stadt Arnstadt zugute.

Gundermanns Songs erwachen im Kleinod Ilmenau zu neuem Leben

Auch mehr als 25 Jahre nach dem Tod des Liedermachers Gundermann haben dessen Songs nichts von ihrer Strahlkraft verloren. Nun möchte das Dresdner „Folxkunstkollektiv“ Huderich seine sanften bis derben Lieder bei einem Konzert am Samstag, 25. Mai, um 19.30 Uhr im Kleinod in Ilmenau auf ganz eigene Weise zu neuem Leben erwecken. Der Einlass beginnt um 19 Uhr. Mehr Informationen und Tickets gibt es unter: www.kleinod-ilmenau.de.

Stadtilm lädt zum Stöbern beim Hof-Flohmarkt ein

Verkaufen statt Wegwerfen: So lautet das Motto des Hof-Flohmarktes am Samstag, 25. Mai, bei dem Bürgerinnen und Bürger von 11 bis 15 Uhr auf ihren privaten Grundstücken all jene Dinge feilbieten können, die im eigenen Haushalt ausgemustert wurden und nun einen neuen Besitzer finden sollen. Insgesamt 34 Höfe, Einfahrten und Garagen im Stadtgebiet sowie in den Ortsteilen Klein- und Großhettstedt, Dienstedt und Niederwillingen öffnen ihre Türen. Erkennungszeichen sind die blau-weißen Stadtilm-Ballons. Eine Übersicht der Verkaufsadressen kann online auf der Homepage der Stadt Stadtilm eingesehen werden. Auch im kommenden Jahr soll die Aktion wiederholt werden, um eine neue Tradition für Stadtilm und seine Ortsteile zu etablieren.

Wetzlarer Platz in Ilmenau als Ort der Begegnung und Solidarität

Im Rahmen der Veranstaltung „Miteinander stärken“ soll der Wetzlarer Platz in Ilmenau am Samstag, 25. Mai, zu einem Kultur- und Begegnungsort werden, an dem die Gemeinschaft und Solidarität gefördert sowie der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt werden sollen. Ab 14 Uhr warten Workshops, Infostände, Mitmachaktionen, Kreativangebote und ein buntes Kulturprogramm. So gibt es unter anderem Livemusik der Band „Vibration Syndicate“, chinesisches Tanztheater oder Afro-Dance. Anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Grundgesetzes wird in den Begegnungsräumen der Alten Försterei zudem die Ausstellung „Die Mütter des Grundgesetzes“ gezeigt. Die Veranstaltung ist kostenfrei und Teil der Kampagne „Wir sind Ilmenau“.

Wildgulasch, Handwerk und Kindertheater am Forsthaus Willrode

Zum offenen Forsthaussonntag mit einem bunten Programm für die ganze Familie wird am Sonntag, 26. Mai, an das Forsthaus Willrode eingeladen. Ab 10 Uhr kann nicht nur das forsthistorische Museum, der Wildladen und das Scheunencafé besucht, sondern auch an Ständen regionaler Händler und Traditionshandwerker gestöbert werden. Um 11 Uhr präsentiert das Theater im Palais Erfurt das Kindertheater „Der Froschkönig“ unter freiem Himmel im Wald. Der Erfurter Verein „Imago“ hingegen hat verschiedene Kreativangebote im Gepäck. Um 14 Uhr steht eine Führung durch das historische Forsthausensemble auf dem Programm. Außerdem wird die neue Ausstellung „Bäume“ eröffnet.

Geführte Wanderung zur Hohen Warte bei Elgersburg

Eine rund zehn Kilometer lange Wanderung zur Hohen Warte veranstaltet der Wander- und Freizeitverein Arnstadt am Sonntag, 26. Mai. Treffpunkt ist 9.30 Uhr am Bahnhofsvorplatz in Elgersburg. Von dort aus geht es über Schloss Elgersburg, Tretbecken und Piuttifelsen zur Hohen Warte und über Kirsthüttenweg sowie Steiger Eck wieder zurück zum Bahnhof. Unterwegs ist auch eine Besichtigung des Ofenmuseums geplant. Für Vereinsmitglieder ist die Teilnahme kostenlos, Gäste zahlen eine Startgebühr von 3 Euro. Die Anmeldung ist noch bis Freitag, 24. Mai, bei Wanderführer Wolfgang Nüchter per E-Mail an: wander-wolfgang@online.de möglich.

