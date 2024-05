Arnstadt. Musikalische Früherziehung, Gitarrenmusik und Percussion: Zum Tag der offenen Tür am 25. Mai in der Musikschule in Arnstadt gibt es viel zu entdecken. Der Freundeskreis blickt voraus auf sein 20-jähriges Bestehen.

Zum Tag der offenen Tür werden alle Interessierten am kommenden Samstag, 25. Mai, in den Schulteil Arnstadt der Kreismusikschule Arnstadt-Ilmenau eingeladen. Los geht es um 9.30 Uhr mit einem Konzert der jüngsten Musikschülerinnen und Musikschüler sowie der Übergabe eines Spendenschecks durch die Stadtwerke Arnstadt an den Freundeskreis der Musikschule, der im kommenden Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert.

Anschließend können sich die Besucherinnen und Besucher frei im Haus Unterm Markt 1 in Arnstadt bewegen, einen Blick in die Instrumentenräume werfen und mit den Musikerinnen und Musikern ins Gespräch kommen. Zudem informiert der Freundeskreis bei Kaffee, Tee und Kuchen über seine anstehenden Projekte. Zwischendurch können sich die Gäste auf Aufführungen der musikalischen Früherziehung, der Gitarrenschüler und der Percussionsgruppe „Ratamahata“ freuen.

Weitere Informationen zur Arbeit der Musikschule Arnstadt-Ilmenau sowie zum Unterrichtsangebot gibt es online unter: https://ms.ilm-kreis.de.

red