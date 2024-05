Ilm-Kreis. Führung auf dem Straußenhof Kleinhettstedt. Vortrag über den Luchs in Ilmenau. Konzertandacht zur Rosenblüte in Holzhausen. Blutspende in Dienstedt. Gesprächsangebot für trauernde Eltern aus dem Ilm-Kreis.

Offene Führung auf dem Straußenhof in Kleinhettstedt

Interessante Einblicke in die Arbeit auf dem Straußenhof Kleinhettstedt bekommen die Gäste bei einer offenen Führung am Samstag, 25. Mai. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Hofladen. „Wir bieten interessierten Besuchern einen Einblick in unseren Straußenfrühling, der schönsten Jahreszeit des Straußenjahres. Überall wimmelt es von neuem Leben, die Natur verteilt ihre Gaben mit vollen Händen und unsere Großen wissen bisweilen nicht, wohin mit ihrer Energie“, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Mehr Informationen gibt es unter: www.straussenhof-kleinhettstedt.de.

Waldabend mit Vortrag über den Luchs in Ilmenau

Beim nächsten Waldabend des Thüringerwald-Vereins Ilmenau steht am Dienstag, 28. Mai, ab 16 Uhr in der Volkshochschule in Ilmenau der Luchs im Mittelpunkt der Gespräche. Als Referent hat sich Silvester Tamas, der Koordinator des Luchsprojektes beim Naturschutzbund Thüringen, angekündigt. Neben dem Vortrag wird es auch vereinsinterne Mitteilung geben. Gäste sind herzlich willkommen.

Gesprächsangebot für trauernde Eltern aus dem Ilm-Kreis

Zum Treffen verwaister Eltern am Dienstag, 28. Mai, um 19.30 Uhr in den Räumen der Malteser, August-Schleicher-Straße 2, in Erfurt sind auch Eltern aus dem Ilm-Kreis herzlich willkommen. Ehrenamtliche Trauerbegleiter des Hospizdienstes laden nicht nur zu Gesprächen, sondern auch zum wertschätzenden Erinnern, verständnisvollen Austausch und gemeinsamen Schweigen ein. Das Angebot ist kostenfrei und richtet sich an Menschen, die um ihr verstorbenes Kind trauern und die Begegnung mit Personen in ähnlichen Lebenssituationen suchen. Vor Besuch der Veranstaltung kann die eigene Situation in einem persönlichen Gespräch mit einem Trauerbegleiter reflektiert werden. Mehr Informationen gibt es bei Jasmin Lama unter Telefon: 0171/2291436 oder per E-Mail an: Jasmin.Lama@malteser.org.

Akkordeonklänge und klassischer Gesang in der Musikschule Ilmenau

Zum letzten Fachrichtungsvorspiel in diesem Schuljahr zeigen sowohl Instrumentalisten als auch Sänger am Mittwoch, 29. Mai, ab 19 Uhr im Saal der Musikschule in Ilmenau ihr Können. Dann erklingt solistisch sowie kammermusikalisch nicht nur das Akkordeon. Auch Schüler der klassischen Gesangsausbildung bringen Lieder, Arien und Rezitativen zu Gehör. Der Eintritt ist frei.

Konzertandacht zur Rosenblüte in Holzhausen

Unter dem Motto „Wenn Du eine Rose schaust, sag, ich lass sie grüßen“ wird am Freitag, 31. Mai, musikalisch die Rosensaison in Holzhausen eröffnet. Los geht es um 19.30 Uhr mit einer Konzertandacht des Ensembles „KlangKonsort“ in der Dreifaltigkeitskirche. Anschließend sorgt Kathleen Heindl aus Leipzig mit jazzigen Klängen auf dem Kirchhof für Stimmung. Dazu wird Rosenbowle vom Rosenhof gereicht. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Entwicklung der Thüringer Kulturlandschaft beim Bürgercampus in Ilmenau

Im Vortrag „Grabhügel und Hochweiden“ dreht sich am Freitag, 31. Mai, um 15 Uhr beim Bürgercampus der Technischen Universität (TU) Ilmenau alles um die vorgeschichtliche Entwicklung der Thüringer Kulturlandschaft. Michael Köhler, emeritierter Professor für Physikalische Chemie, wird im Faradaybau in der Weimarer Straße 32 in Ilmenau anhand neuer archäologischer Daten den Zusammenhang zwischen Viehzucht, Wegeentwicklung und Gestaltung von Erinnerungslandschaften nachzeichnen. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Blutspende im Bürgerhaus in Dienstedt

Blutkonserven sind lebenswichtig, denn es gibt immer wieder Situationen, in denen Verletzte oder Erkrankte das Blut eines anderen Menschen zum Überleben brauchen. Wer sich an der Blutspende beteiligen möchte, hat dazu am Freitag, 31. Mai, von 15 bis 19 Uhr im Bürgerhaus in Dienstedt die Möglichkeit. Laut Mitteilung des Dorf- und Heimatvereins Dienstedt und Oesteröda gibt es als Dankeschön an alle Spenderinnen und Spender Leckereien vom Grill.

