Jena. Eine Gruppe von SUV-Gegnern erklärt in einem Bekennerschreiben, dass es ihnen nicht nur um den Klimaschutz geht.

In der Nacht haben sie mehreren Autos die Reifen geplättet. Weil die Aktivisten die Autos als großen Klimasünder ansehen, haben sie diese Nacht nach eigener Aussage bei 14 SUVs die Luft aus den Reifen gelassen. Die Polizei berichtet von fünf betroffenen Autos. Sie standen am Forstweg, Magdelstieg und am Birnstiel.