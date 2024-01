Kyffhäuserkreis. Gefahr durch unterspülte Bäume im Hochwassergebiet. Kreis lässt prüfen, ob sie gefällt werden müssen.

Das Wasser aus dem nach der Deichöffnung an der Helme nördlich von Mönchpfiffel-Nikolausrieth überschwemmten Ried fließt allmählich ab. Bei Ritteburg hat die Kreisverwaltung die Deichkante, die das überflutete Gebiet vom Bett der Helme trennt, absenken lassen, wie Martin Pollack, der stellvertretende Kreissprecher, am Mittwoch mitteilte. Mit den Arbeiten sei bereits am Dienstag begonnen worden. Nun könne das Wasser allmählich in den Fluss entweichen, ohne dass die Hochwassergefahr für die Ortschaft Ritteburg steige.