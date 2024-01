Kyffhäuserland. In der Gemeinde sind acht Ortsteilbürgermeister, Ortsteilräte sowie ein Gemeinderat zu wählen. Briefwahl ist eine Herausforderung

In der Gemeinde Kyffhäuserland werden am 26. Mai dieses Jahres acht Ortsteilbürgermeister, Ortsteilräte sowie ein Gemeinderat gewählt. Die Wahlleitung hat auf Beschluss des Gemeinderats, der von Ende November vergangenen Jahres datiert, Romy Kaufmann inne. Sie habe diese Aufgabe bereits mehrmals übernommen und Erfahrung als Wahlleiterin. Für die bevorstehende Wahl solle es in jedem der acht Ortsteile ein Wahllokal geben sowie ein Briefwahllokal in der Gemeindeverwaltung in Bendeleben, informierte Kaufmann. „Wir sind bemüht, alle Wahllokale barrierefrei zu gestalten“, erklärte Romy Kaufmann. Das betreffe derzeit noch zwei Ortsteile. In den anderen sei die Barrierefreiheit gegeben.