Kyffhäuserkreis. Im Forstamtsbereich Sondershausen läuft der wegen aufgeweichter Böden ausgesetzte Holzeinschlag wieder an. Jagdsaison endete mit mehr Abschüssen

Was die betroffenen Bewohner in den Hochwassergebieten und Einsatzkräfte der Feuerwehren in den zurückliegenden Wochen und über die Weihnachtsfeiertage bis ins neue Jahr hinein in Atem hielt, löste bei Forstleuten und Landwirten Freude aus: Der viele Regen am Jahresende hat der Natur gut getan.