Bendeleben. Eine Fachfirma für Erdwärme-Erschließung war diese Woche auf dem Grundstück in Bendeleben im Einsatz, auf dem eine Grundschule gebaut wird

In dieser Woche haben Mitarbeiter der Firma „ProGeoS Erdwärmeerschließung“ aus Beberstedt eine Pilotbohrung auf dem Gelände in Bendeleben vorgenommen, auf dem die neue Grundschule gebaut werden soll. „Wir testen, ob der Boden geeignet ist, um mit Erdwärme zu heizen“, erklärte Gerd Schreivogel, der Projektverantwortliche vom Landratsamt des Kyffhäuserkreises. So habe man die Bohrung mit einer Sonde versehen und an eine Teststation angeschlossen. Innerhalb einer Woche sollen Daten gesammelt und im Anschluss ausgewertet werden, ob mittels einer Wärmepumpe Energie aus dem Erdreich gezogen werden könne.