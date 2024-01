Roßleben. Bei vollem Haus bot der Roßlebener Carnevalclub „Rot-Weiß“ e.V. in seiner 40. Session zur ersten Abendveranstaltung ein zauberhaftes und amüsantes Programm.

Strapazierte Lachmuskeln, Stimmung auf dem Siedepunkt – und all das in der sprichwörtlichen „vollen Hütte“. Der Roßlebener Carnevalclub (RCC) feierte seine 40. Session mit mehr Gästen als es Sitzplätze in der „Weintraube“ gab. RCC-Präsident und Vereinsvorsitzender Sören Wendt blickte zufrieden auf die gefüllten Zuschauerreihen. „Alle drei Abendveranstaltungen und der Weiberfasching sind ausverkauft. Die Leute wollen feiern“, bilanzierte er.