Kyffhäuserkreis. Die Grünen-Politikerin aus Sondershausen strebt kein weiteres Mandat für den Thüringer Landtag an. Hier nennt sie ihre Gründe:

Ihren Rückzug aus der aktiven Politikarbeit kündigt die Grünen-Landtagsabgeordnete Babette Pfefferlein an. Die Sondershäuserin strebt für die kommende Legislatur kein weiteres Mandat für den Thüringer Landtag an. „Schon als ich 2015 als Abgeordnete in den Thüringer Landtag einzog, stand für mich fest, dass ich diese Aufgabe nicht länger als zwei Amtszeiten wahrnehmen werde. Weil ich der Überzeugung bin, dass Mandate begrenzt sein sollen“, so Pfefferlein in einer Presseerklärung.