Udersleben. Betroffen ist der Frankenhäuser Ortsteil Udersleben. Für die Einwohner gilt ein Abkochgebot.

Das Trinkwasser im Bereich Udersleben weist bakterielle Verunreinigungen auf. Das teilt am frühen Mittwochmittag die Kreisbehörde in Sondershausen mit. Der Wasserversorger und das Gesundheitsamt stehen im engen Austausch und Maßnahmen zur Behebung seien bereits eingeleitet, heißt es in der Mitteilung. Den betroffenen Haushalten gehe gerade ein Abkochgebot (ab sofort bis auf Widerruf) per Postwurfsendung zu.

Die bakterielle Verunreinigung sei bei einer routinemäßigen Kontrolle einer Wasserversorgungsanlage festgestellt worden, berichtet der stellvertretende Sprecher der Kreisverwaltung, Martin Pollack, auf TA-Nachfrage in Sondershausen. Das Wasser sei in „geringem Maße“ verunreinigt, dies werde aber ernst genommen. Der Grund werde derzeit durch das Wasserversorgungsunternehmen geprüft. Es werde davon ausgegangen, dass die erhöhten Niederschläge der letzten Tage der Grund seien.

Um eine mögliche gesundheitliche Gefährdung auszuschließen, sei die Bevölkerung derzeit angehalten, das Wasser vor der Verwendung als Trinkwasser sowie bei Körperkontakt abzukochen, bis das Problem erkannt und gegebenfalls behoben sei. Dies könne wenige Tage dauern. Die Aufhebung der Vorsichtsmaßnahme erfolge dann umgehend per Mitteilung.

kf