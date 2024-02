Sondershausen. Es wird geschraubt, gewerkelt, geputzt und geplant: Die neue Saison im Freizeit- und Erholungspark will gut vorbereitet sein. Gäste dürfen sich auf viel Neues freuen.

Für das Team vom Sondershäuser Possen steckt jeder Tag voller Erlebnisse. Bevor so richtig in die neue Saison gestartet wird, müssen jede Menge Aufgaben erledigt werden. Was die Mannschaft im Hintergrund leistet, ist für den Besucher nicht sicht- oder gar vorstellbar. Doch Betreiber Philipp Jahn versteht es, die Mannschaft, die hinter dem Mammutprojekt Freizeitvergügen steht, gut zu führen und Freude an der Arbeit zu geben.