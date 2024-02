Ichstedt. Am Donnerstag wurde auf einem Wirtschaftsweg in Ichstedt (Kyffhäuserkreis) ein tiefes Loch entdeckt.

Zu einem Erdfall kam es am Donnerstagvormittag auf einem Wirtschaftsweg in Ichstedt im Kyffhäuserkreis. Aus bisher ungeklärter Ursache sackte in dem Bereich die Erde auf einer Fläche von rund vier Meter mal zwei Meter und rund zweieinhalb Meter Tiefe ab. Durch die Feuerwehr wurde der Bereich abgesperrt, der Weg ist aus Sicherheitsgründen momentan nicht befahrbar. Weitere Untersuchungen durch die zuständigen Behörden sollen erfolgen.