Sondershausen. Zu einem speziellen Rundgang durch die Stadt Sondershausen wird am Sonntag, dem 3. März, eingeladen

Eine Stadtführung unter dem Titel „Macht und Pracht - Feste bei Hofe“ wird am Sonntag, dem 3. März, um 13.30 Uhr in Sondershausen angeboten. Die Gästeführerin Edith Baars werde dann amüsante Anekdoten über die prunkvollen Feste aus damaliger Zeit, als noch Fürsten am Hofe regierten, erzählen. Wie feierten sie? Wie kleideten sie sich? Was gab es für kulinarische Köstlichkeiten? All diese Fragen sollen auf einem ganz speziellen Rundgang durch die Stadt Sondershausen beantwortet werden. Treffpunkt ist die Stadtinformation. Die Führung kostet 10 Euro für Erwachsene, ermäßigt 8 Euro. Eine Anmeldung ist bis zum 1. März in der Stadtinformation unter Telefon: 03632/ 62 28 22 sowie per E-Mail an stadtinfo@sondershausen.de möglich.