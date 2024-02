Sondershausen. An der Schernberger Holzecke pflanzen etwa 30 Freiwillige Douglasien auf einer vom Borkenkäfer geschädigten ehemaligen Fichtenfläche

In Sondershausen haben Freiwillige am Samstagvormittag 1000 kleine Bäume gepflanzt. Im Revier von Mario Busch hatten Trockenheit und Borkenkäfer die Fichten 2018/2019 auf etwa 80 Hektar zerstört. Seitdem wird wieder aufgeforstet durch die Thüringen Forst. Allein schafft das die Forstanstalt nicht, die großen Flächen werden von Subunternehmen übernommen. Auf einer kleinen 1,2 Hektar großen Fläche an der Schernberger Holzecke halfen am Samstag Freiwillige.