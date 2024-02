Artern. Auf einer Baustelle im Kyffhäuserkreis hat sich am Montagmorgen ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet. Das ist bisher zu dem tragischen Unglück bekannt.

Am Montagmorgen ist ein Mann bei einem Arbeitsunfall im Kyffhäuserkreis ums Leben gekommen. Laut Polizei befand sich der 58-jährige Arbeiter in einer Baugrube auf einer Baustelle, als er aus bisher ungeklärter Ursache durch ein Betonteil, das in die Grube hinabgelassen werden sollte, tödlich verletzt wurde.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei und das Landesamt für Verbraucherschutz haben vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.

