Sondershausen. Dirk Molis will seine Stadtführungen anlässlich 500 Jahre Bauernkriegsjubiläum im kommenden Jahr mit diesem Thema bereichern

„Es macht mir einfach Spaß“, sagt Dirk Molis, der in seiner Freizeit als ehrenamtlicher Gästeführer in Sondershausen unterwegs ist. Freude bereite ihm auch, die Gäste für seine Wahlheimatstadt begeistern zu können. Großen Wert lege er hier darauf, quellenbasiert zu arbeiten und alles belegen zu können. Die Teilnahme an Fachtagungen zu relevanten Themen für seine Führungen sind dabei keine Seltenheit. So war er erst kürzlich zu einer Tagung in Mühlhausen, die sich mit dem Thema Reichsstadt im Bauernkrieg befasste. Ziel des Gästeführers sei es nun, seine Rundgänge in Sondershausen im kommenden Jahr, da steht das 500-jährige Bauernkriegsjubiläum an, mit dem Thema Bauernkrieg zu ergänzen beziehungsweise zu bereichern.