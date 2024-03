Kyffhäuserkreis. Einwohner aus Mönchpfiffel-Nikolausrieth erzählen, welche Folgen die letzten Wochen hatten und was sie sich wünschen.

Das Hochwasser ist weg, die Sorgen jedoch nicht. Im Haus des Ehepaares Obst stehen die Möbel noch auf Pflastersteinen. Wandpanele sind feucht und an mehreren Stellen in der Parterre ihres Wohnhauses sind dunkle Schimmelflecken zu sehen. Dabei handelt es sich nach Aussagen der Senioren um eine Folge des Hochwassers, die in allen Parterre-Zimmern sichtbar ist. Zudem verströmte der gesamte Parterre-Bereich beim Besuch unserer Zeitung den typischen Schimmelgeruch.

Durchfeuchtete Wandverkleidungen wie die Panele im Hintergrund wollen die Eigentümer nun schnellstens entfernen. Das Mobiliar wurde auf Pflastersteine gestellt, damit es vom Wasser nicht beschädigt wird. © Susann Salzmann

Das Wasser lief zur Weihnachtszeit über das Grundstück und ins Haus der Obstes - flächendeckend verteilte es sich über die gefliesten Böden ihrer Wohnräume. Die Etage des auf der Deichseite gebauten Hauses liegt tiefer als die Deichkrone, der höchste Punkt des Deiches. Als der Helme-Pegel kurz vor Weihnachten zu steigen begann, dauerte es nicht lange, bis das Wasser ins Haus gelaufen sei, schilderte Dieter Obst. Bis zum ersten März-Wochenende hätte man Wasser aus dem Wohnbereich gepumpt - trotz Abratens der Feuerwehr, damit das Risiko von Fundamentunterspülungen geringer sei. „Wir hatten Angst“, sagte der 71-Jährige Dieter Obst und führte zusammen mit seiner Frau durch die Räumlichkeiten. „Wir wussten nicht, ob die Wände halten“, ergänzte seine Frau. Erst im August vergangenen 2023 investierten die beiden in die Sanierung der Wohnräume.

Schaden wird nicht von Versicherung getragen

Die Böden sind inzwischen gewischt, doch Bett und Kommode stehen immer noch auf Pflastersteinen. Als die Situation kritisch wurde, half die Feuerwehr beim Aufbocken des Mobiliars zum Schutz vor dem Wasser. Waschmaschine und Trockner stehen inzwischen wieder auf dem trockenen Fliesenboden. Wenige Zentimeter davon entfernt gerissene und angehobene Fliesen - auch die sollen vor dem Hochwasser noch nicht existiert haben, beteuerte Gabi Obst. Wenige Meter hinter der Sanitärtechnik steht die Ölheizung. Wäre das Wasser dort rangekommen, hätte das Ehepaar komplett im Kalten gesessen, erzählten sie. Im Winter. Ein Grund mehr, warum das Ehepaar bemüht war, so wenig Wasser wie möglich im Haus stehen zu haben.

Das Grundstück von Volker Kerl (links) liegt direkt hinter dem Deich. Er wünscht sich zusammen mit Ralf Kramer eine Beräumung der Helme. Im Bild zeigen Metallstangen an, bis wohin der Helme-Pegel reichte. © Susann Salzmann

„Am 22. Dezember haben wir angefangen, zu pumpen. Drei Pumpen hatten wir im Einsatz; eine davon ist wegen der Dauerbelastung durchgebrannt“, erzählte der Nikolausriether. In der Garage soll der Wasserstand bis auf über einen Meter angewachsen sein, deutete Obst auf eine imaginäre Linie entlang bröckelnden Putzes.

Einwohner wünschen sich Helme-Beräumung und Frühwarnsystem

Hoffnung auf finanzielle Unterstützung vonseiten der Versicherung haben sie nicht. Die vorhandene Gebäudeversicherung komme nicht für Hochwasserschäden auf, erklärte der Hausherr. Am kritischsten Hochwasser-Tag stand der Helme-Pegel bei 3,08 Meter. Der Wunsch des Ehepaares deckt sich mit dem anderer Bewohner, die entlang der Helme wohnen: Den Fluss beräumen. „Das kann auch ein Subbotnik sein, wie zu DDR-Zeiten, wo jeder mit anfässt“, fügte Gabi Obst an.

Bis kurz unterhalb der deutenden Hand Dieter Obsts soll das Wasser in seiner Garage gestanden haben. © Susann Salzmann

Unweit des Ehepaares Obst wohnt Ralf Kramer. Fast in erster Reihe erlebte er Wochen, in denen er aufgrund der Hochwassersituation kaum beruhigt schlafen konnte. Er und der Nikolausriether Volker Kerl, der das Wasser im Haus stehen hatte, wünschen sich eine Beräumung der Helme. Ein besonderer Dorn im Auge sind den drei Familien die Bäume am Flussbett, die beim jüngsten Helme-Hochwasser teils fast bis in die Krone im Wasser standen. Bäume in den Uferzonen „können bei Hochwasser brechen, mitgerissen werden, den Damm kaputt machen und das Wasser in den Flüssen stauen“, sagte Kramer.

Diese Spuren sollen von Einsatzfahrzeugen stammen, die über ein Privatgrundstück an den dahinter liegenden Deich gelangen wollten, erzählte Ralf Kramer. Der Boden war so aufgeweicht, dass die tiefen Spuren noch Wochen später zu sehen waren. © Susann Salzmann

Volker Kerl wünscht sich zudem eine Begutachtung des Damms. Aus seiner Sicht müsste der verfestigt werden. Maulwürfe und Wühlmäuse hätten dem Deich, der wochenlangem Hochwasser standgehalten hat, zugesetzt. Seit 1959 steht Kerls Haus auf der Deichseite. Überflutet wurde sein tiefer als der Deich liegendes Grundstück nicht. Trotzdem stand das Wasser im Haus. Duschen oder Toilettennutzung waren nicht mehr möglich. „Es hat sich zurückgestaut. Das Abwasser stand in der Badewanne“, sagte Kerl und betonte, in den letzten Jahrzehnten „mit durchdrückendem Wasser nie Probleme“ gehabt zu haben. Kerl sieht eine Ursache im Versperren eines Durchlasses in Richtung Heygendorf. Wäre das Wasser während des Hochwasser dort massenhaft hindurchgeströmt, wäre es direkt nach Heygendorf gelaufen. Kramer und Kerl wünschen sich daher neben einem Frühwarnsystem für die Einwohner auch die Wiederherstellung des nicht mehr existierenden Damms vor dem Heygendorfer Ortsteil Schaafsdorf. „Der hätte den Vorfluter begrenzt“, begründete Volker Kerl.