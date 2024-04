Ebeleben. Es ist das erste Mal in diesem Jahr, dass sich das Gremium zur öffentlichen Sitzung trift. Dabei dürfte ein Thema den Abend bestimmen.

Der Ebelebener Stadtrat will in seiner öffentlichen Sitzung am 25. April um 19 Uhr in der Feuerwehr der Stadt nun endlich den Etat für das Haushaltsjahr 2024 beschließen. Noch war es nicht gelungen, den Haushalt für das laufende Jahr aufzustellen. In der Sitzung soll es darüber hinaus um eine neue Benutzungs- und Entgeltordnung für städtische Liegenschaften wie Gaststätten und Bürgerhäuser gehen. Und auch die Weiterführung der Baumaßnahme Bushaltestelle Allmenhausen ist Thema.

iw