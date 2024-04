Artern. Die jüngsten Leichtathleten im Kyffhäuserkreis erlebten einen großen Tag bei den Hallenkreismeisterschaft in der Kyffhäuser-Arena in Artern.

Thomas Dorsch & Jessica Jordanland-Becker aus Artern berichten von den Hallenkreismeisterschaften des Leichtathletik-Nachwuchses:

In der Kyffhäuser-Arena in Artern waren bereits im Februar die Hallenkreismeisterschaften der Leichtathletik für die Jahrgänge U9 (2016 und jünger) bis U12 (Jahrgang 2013) ausgetragen worden. Neben unseren Sportlern des Arterner Turnvereins, Abteilung Leichtathletik, starteten die Sportfreunde vom Kyffhäuser-Berglauf Verein und Glückauf Sondershausen. Außerdem meldeten noch die Grundschulen aus Bad Frankenhausen und Udersleben mit einer schlagkräftigen Truppe. Die zahlreichen Zuschauer sahen spannende Wettkämpfe in den Disziplinen 30-m-Sprint, Dreierhop, Medizinballstoßen, Rundenlauf und zum krönenden Abschluss die Staffelläufe. Für die fünf- bis sechsjährigen Mädchen und Jungen wurde die Chance genutzt, einmal Wettkampfluft zu schnuppern. Dank der tollen Unterstützung aller Verantwortlichen war es ein super organisierter Wettkampftag, welcher von Herrn Rüdiger perfekt moderiert wurde. Es war wirklich ein kleines Fest der Leichtathletik und somit eine tolle Werbung für unseren Sport.

