Artern. Familieninitiative „Flöhchen“ spendiert Einnahmen aus Kuchenverkauf für ein neues Angebot im Kräutergarten.

Steffi Kleiß aus Artern über einen neuen Platz zum Entspannen im Natur- und Kräutergarten

Wer den 2. Familientag am 1. Mai des vergangenen Jahres im Natur- und Kräutergarten in Artern besuchte, kam sicherlich nicht an dem reichhaltigen Kuchenbüfett der Familieninitiative „Flöhchen“ vorbei. Die dabei durch den Kuchenverkauf und Basteleien gesammelten Spenden kommen nun der Aufwertung des Kräutergartens zugute: 200 Euro übergab die ehrenamtliche Initiative „Flöhchen“ dem Verein „WIR für Artern“. Davon wird die Anschaffung einer fest verankerten großen Holzliege für den öffentlichen Garten unterstützt – ein neuer Platz zum naturnahen Entspannen in Artern.

Der Arterner Natur- und Kräutergarten: Hierhin wird am 1. Mai wieder zum Familientag eingeladen. © Jennifer Flock | Jennifer Flock

Die Arterner Vereine bereiten derzeit eifrig den 3. Familientag im Natur- und Kräutergarten für den 1. Mai dieses Jahres von 11 bis 16 Uhr vor. Das „Flöhchen“ wird wieder mit selbstgebackenem Kuchen, Kaffee und einem bunten Bastelangebot vor Ort sein.

Die „Flöhchen“-Familieninitiative der Evangelischen Gemeinde Artern-Heldrungen ist durch ihr Engagement für ein familienfreundliches Miteinander bekannt. Besonders beliebt ist der große Kinderkleider-Basar im Frühjahr und Herbst im Arterner Gemeindezentrum in der Harzstraße. Die dabei gesammelten Spenden kommen Vereinen in der Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Artern zugute. Der nächste Basar findet am 20. April zwischen 10 und 15 Uhr statt. Dann werden wieder Baby- und Kindersachen im Gemeinde- und Familienzentrum in Artern, Harzstraße 61, verkauft. Weitere Informationen können per E-Mail unter floehchen-aktuell@gmx.de angefragt werden.

