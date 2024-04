Zum Vortragsnachmittag wurde im Haus der Vereine in Sondershausen-Jecha Edith Baars als Referentin empfangen.

Gudrun Dittrich berichtet vom monatlichen Treffen der Senioren von Sondershausen-Jecha im Haus der Vereine:

Als Gast konnten wir Edith Baars begrüßen. Auf diesen Vortrag haben wir uns schon gefreut. Wie immer waren alle Plätze besetzt. Der „musikalische Stadtrundgang“ führte uns vom Marktplatz durch die Innenstadt und dem Schlosspark bis zum Residenzschloss von Sondershausen. Wir erfuhren viel von der jahrhundertalten, beeindruckenden Musikgeschichte und über das vielfältige Musikleben unserer Heimatstadt. Wir lernten Künstler kennen, die in Sondershausen Musik-, aber auch Literaturgeschichte geschrieben haben. Gespickt mit interessanten Anektoden und musikalischen Ausschnitten aus dem jeweiligen Schaffen der Musiker rundete diesen Spaziergang ab.

So hat zum Beispiel Franz List Sondershausen zwölfmal besucht. Seine Werke wurden hier so gespielt, wie er es wollte. Er äußerte sich wie folgt: „Das ist ein Wunder, eingesperrt in einer kleinen Stadt“. Beeindruckend war auch das erste Konzert am 2. Juni 2002 mit dem Albert Fischer Chor in der Ruine der Cruciskirche unter dem Motto „Neues Leben in alten Mauern“. Viele können sich noch an die alte Lohhalle erinnern. Einst luden hier 200 Bänke zum Verweilen ein. Heute ist dieser Platz kein Aushängeschild unserer Stadt.

Im Jahr 1892 kam Carl Corbach nach Sondershausen. Er wurde 1. Kapellmeister des Lohorchesters. Im Jahr 1901 erhielt er eine Stradivari und eine Amati aus dem Nachlass des Prinzen Leopold. So wurde Sondershausen zu einem klingenden Mittelpunkt für Musiker aus aller Welt.

Viel gäbe es noch zu berichten, das Achteckhaus, die Schlossfestspiele und, und, und. Es lohnt sich, einen musikalischen Spaziergang durch unsere Heimatstadt zu unternehmen. Danke an Frau Baars für diese interessante Veranstaltung. Bei anregenden Gesprächen und selbstgebackenen Kuchen von unseren Geburtstagskindern klang dieser Nachmittag aus.

