Für den ehemaligen „Bienchen“-Kindergarten in der Thomas-Müntzer-Straße in Heldrungen nahm An der Schmückes Bürgermeisterin Silvana Schäffer (CDU, Mitte) am Donnerstag aus den Händen von Awo-Geschäftsführerin Katja Glybowskaja im Beisein der stellvertretenden Kindergartenleiterin Susann Lützkendorf (rechts) den Schlüssel wieder zurück. © Thüringer Allgemeine | Kerstin Fischer