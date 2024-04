Bad Frankenhausen. Ein Unbekannter hat eine Katze bei ihrem Freigang mit einem Luftgewehr angeschossen und verletzt.

Eine Katze ist am Sonntag, dem 7. April, am Udersleber Weg und der Panoramastraße in Bad Frankenhausen bei ihrem Freigang zwischen 16 Uhr und 18 Uhr mit einem Luftgewehr angeschossen und verletzt.

Ein Tierarzt konnte das Projektil entfernen. Die Katze überlebte den Angriff. Das Freilaufgebiet der Katze befindet sich im angrenzenden Naherholungsgebiet „Grauer Berg“ unterhalb des Panoramas.

Die Kriminalpolizei Nordhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern haben, sich unter der Telefonnummer 03631/960 bei der Polizei zu melden.

