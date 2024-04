Kyffhäuserkreis. Die Arbeitslosenquote im Kyffhäuserkreis liegt wieder bei 8,7 Prozent und damit auf Vorjahresniveau.

„Die Arbeitslosigkeit konnte im April in allen vier Landkreisen gesenkt werden. Insgesamt bewegen wir uns in Nordthüringen bei der Arbeitslosigkeit annähernd auf Vorjahresniveau“, so Karsten Froböse, Vorsitzender der Agentur für Arbeit Thüringen Nord, zum aktuellen Arbeitsmarktbericht, der am Donnerstag veröffentlicht wurde.

Die Arbeitslosigkeit von Frauen und Ausländern liege sogar unter dem Vorjahreswert. Bei Männern sei sie seit April des vergangenen Jahres jedoch gestiegen. „Weniger konjunkturanfällige Branchen wie der Gesundheitssektor haben anhaltend hohen Fachkräftebedarf. Aber auch im gewerblichen Bereich wird Personal gesucht“, so Froböse.

Arbeitslosenzahlen im Kyffhäuserkreis

Im Kyffhäuserkreis waren im April 3.127 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, 121 Personen weniger als im März dieses Jahres. Die Arbeitslosigkeit lag 0,3 Prozent unter dem Wert im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote betrug 8,7 Prozent und lag damit auf Vorjahresniveau. Im März betrug sie noch neun Prozent.

Positiv habe sich die Arbeitslosigkeit von Ausländern und Schwerbehinderten Menschen entwickelt. 536 Ausländer waren arbeitslos gemeldet, 9,8 Prozent weniger als im April vergangenen Jahres. Die Zahl schwerbehinderter Arbeitsloser konnte zum Vorjahr um neun Prozent auf 192 Personen gesenkt werden. Die Arbeitslosigkeit von Frauen liegt mit 1.339 Personen 2,1 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Gesucht werden aktuell vor allem Maschinen- und Anlagenbediener und Personal in den medizinischen Gesundheitsberufen, wie Gesundheits- und Krankenpfleger.

red