Marktmeisterin Heidi Schinköth- Heise (vorne rechts) auf Abschiedstour. es wird wohl ihr letzter Frühlingspflanzenmarkt sein. Einer ihrer Lieblingshändler war Maik Müller. Seit 1992 hält der Gärtner aus Kölleda mit seinem Sortiment dem Markttreiben in Sondershausen die Treue. © Henning Most | Henning Most