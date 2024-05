Sondershausen. Eine Frau wollte Milben auf ihrem Balkon bekämpfen. Ihre Bemühungen endeten in einem Balkonbrand.

Eine Frau wollte in Sondershausen Milben in Tabs aus gepresster Kokoserde bekämpfen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, hatte die Mieterin die Tabs im Backofen getrocknet und dort vergessen.

Als sie die vergessenen Tabs aus dem Ofen holte, schüttete sie diese auf den Balkon - allerdings auf brennbares Material. Vermutlich durch den Wind begünstigt, entzündete sich das Ganze und führte dazu, dass die Wohnung geräumt werden musste.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red