Tierhalter wenden sich verstärkt an das Nordhäuser Tierheim

Das Telefon im Nordhäuser Tierheim steht seit einiger Zeit kaum noch still. „Uns erreichen viele Anfragen von Leuten, die ihre Tiere abgeben wollen. Ob das allerdings mit Corona zusammenhängt, können wir nicht sagen“, sagt Mareike Grund, stellvertretende Tierheimleiterin.

Tierhalter sollen sich informieren und auf wissenschaftliche Fakten vertrauen

So sollen nächste Woche zwei Katzen in die Einrichtung ziehen. „Ihre derzeitigen Besitzer geben eine Allergie als Abgabegrund an“, schildert sie weiter. Ob das stimme oder die Halter Angst haben, ihre Tiere könnten das Corona-Virus auf sie übertragen, bleibe ungewiss. „Bisher ist doch nicht bewiesen, dass Haustiere das Virus tatsächlich übertragen können“, meint Grund.

Das sieht auch der Deutsche Tierschutzbund so. Er rät allen Tierhaltern, sich zu informieren und auf Fakten zu vertrauen. Es gebe keine konkreten Hinweise dafür, dass Tiere das Virus übertragen oder gar selbst erkranken. „Bisher wissen wir nur, dass der Ursprung bei der Fledermaus liegt, aber wie das Virus auf den Menschen übertragen werden konnte, ist nicht bekannt. Auf Abstand zu seinem Haustier muss jetzt aber niemand gehen. Die Übertragung erfolgt von Mensch zu Mensch“, erläutert der Nordhäuser Tierarzt Martin Glatz.

Zahlreiche Neuzugänge suchen ein Zuhause

Dennoch rät er Haustierhaltern, auf Hygiene zu achten. „Ich muss meinen Hund jetzt nicht ablecken“, sagt er. Andere Vierbeiner können durchaus auch noch gestreichelt werden. Der Tierarzt sieht auch keinen Anlass, seine Tiere loswerden zu wollen.

Doch Neuzugänge gibt es im Tierheim weiterhin. Seit Donnerstag lebt ein schwarzer Mischling in der Einrichtung. „Er wurde in Großwechsungen vor einer Hundepension angebunden gefunden. Vermutlich wurde er ausgesetzt“, erzählt Mareike Grund. Für ihn und auch für alle anderen Tierheimbewohner versuchen die Mitarbeiter nun, ein neues Zuhause zu finden.

Nordhäuser Tierheim aus Sicherheitsgründen für Besucher geschlossen

Doch die Vermittlung gestaltet sich in der aktuellen Lage schwieriger als sonst. So hat das Tierheim aus Sicherheitsgründen seine Pforten für Besucher geschlossen. Wer sich für einen der Bewohner interessiert, muss erst einen Termin vereinbaren. „Zum persönlichen Kennenlernen vor Ort kann im Fall einer Familie aber nicht mehr als eine Person kommen“, sagt die stellvertretende Tierheimchefin.

Neben der Vermittlung gibt es für das Team aber noch weitere Herausforderungen zu meistern. So kümmern sich derzeit nur noch zwei Mitarbeiter pro Woche um die Versorgung der Tiere. Auf die vielen freiwilligen Helfer, die auch mal die Hunde ausführen, muss derzeit als Vorsichtsmaßnahme ebenfalls verzichtet werden.

Hilfsbereitschaft von Tierfreunden stellt Futtervorrat sicher

Nicht alle zeigen dafür Verständnis. „Einige Gassigeher waren empört und verstanden es nicht, dass sie jetzt eben nicht mehr mit den Hunden eine Runde drehen können“, erläutert die stellvertretende Tierheimleiterin. Momentan verzichten auch die Mitarbeiter darauf, mit den Vierbeinern groß rauszugehen. „Oft bleiben wir auf dem Hundeplatz“, sagt Mareike Grund.

Trotz der Krise gibt es aber auch gute Nachrichten: An Futtervorräten mangelt es dem Tierheim nicht. Denn die Hilfsbereitschaft von Tierfreunden hält auch in Corona-Zeiten an. Das hat erst der jüngste Aufruf des Nordhäuser Tierheims per Facebook gezeigt.

Auf Spenden und viele Besucher hatte das Team eigentlich bei seinem geplanten Osterlauf mit anschließendem kleinen Fest am Sonntag, 5. April, gehofft. Die Veranstaltung musste abgesagt werden. Daher fragten die Mitarbeiter über das soziale Netzwerk nach, wer den Bewohnern zu Ostern eine Freude machen möchte und erstellte eine Wunschliste, auf der neben Futter auch diverses Spielzeug stand. Die Resonanz ließ nicht lange auf sich warten. „Uns haben schon einige Pakete erreicht“, freut sich die stellvertretende Tierheimchefin. Sie hofft dennoch, dass die Krise bald überstanden ist.

Weitere Informationen gibt es unter www.tierheim-nordhausen.de oder www.tierschutzbund.de.