Der Straßenbau gehört zu den Investitionsschwerpunkten der Gemeinde Südeichsfeld in diesem und im kommenden Jahr. Geplant sind der Ausbau der Zittelstraße/Friedhofstraße in Heyerode und der Ausbau der Keudelsgasse/Herrenstraße in Lengenfeld unterm Stein. Dafür sollen, laut Bürgermeister Andreas Henning (parteilos), die Planungen auf den Weg gebracht werden. In Diedorf soll der Friedhof umgestaltet werden. Außerdem soll ein Spielplatz an der Südeichsfeldhalle neu gebaut werden. Ein weiterer Spielplatz in der Weinbergstraße in Heyerode soll saniert werden.