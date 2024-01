Bad Langensalza. Sechs Menschen aus Mehrfamilienhaus evakuiert. Feuerwehr kann Brand schnell löschen.

Bei einem Wohnungsbrand in Bad Langensalza ist am Freitagnachmittag ein Mann verletzt worden. Die Feuerwehr wurde um 13.54 Uhr in die Straße Vor dem Schloss gerufen. Dort drang bereits dichter Rauch aus einer Wohnung in der oberen Etage, berichtet Stadtbrandmeister Steven Dierbach.