Unstrut-Hainich-Kreis. Zwei aktuelle Polizeifälle aus Mühlhausen und Schlotheim

In den frühen Morgenstunden des Sonntags hat ein Lastwagenfahrer der Polizei mitgeteilt, dass auf der Bundesstraße 247 bei Großengottern ein Mercedes Vito in Schlangenlinien fahre. Laut Polizei wurde der Vito wenig später am Ortseingang von Mühlhausen gestoppt. Der Fahrer (48) habe einen Alkoholwert von 1,82 Promille gehabt.

Am Abend zuvor ertappte die Polizei nach eigenen Angaben in Schlotheim einen 25 Jahre alten Autofahrer unter Einfluss von Drogen und ohne gültigen Führerschein.

red