Unstrut-Hainich-Kreis. Am Amtsgericht Mühlhausen kommen im Februar bei Zwangsversteigerungen Einfamilienhäuser, ein Dreiseithof und ein Grundstück mit marodem Gartenhaus unter den Hammer.

Die Baupreise sind durch angestiegene Zinsen in den vergangenen Monaten deutlich in die Höhe geschossen. Familien mit Durchschnittseinkommen haben es jetzt schwer, sich den Traum vom Eigenheim zu leisten. Wer sich für das Jahr 2024 ein neues, vielleicht größeres Zuhause wünscht, kann bei einer Zwangsversteigerung am Amtsgericht Mühlhausen fündig werden. Dort werden im Februar mehrere Immobilien im Unstrut-Hainich-Kreis angeboten. Es handelt sich um Wohnhäuser mit Verkaufswerten bis 99.000 Euro.