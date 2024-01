Südeichsfeld. Die Gemeinde will ein Baugrundgutachten in Auftrag geben, das Grundlage für die nächsten Schritte ist.

Für ein Baugrundgutachten am Viadukt in Heyerode hat die Gemeindeverwaltung Südeichsfeld Mittel im Haushaltsplan-Entwurf eingestellt. Darüber entscheidet der Gemeinderat. Das Gutachten ist Voraussetzung für die Planung weiterer Sanierungsschritte. Zwar gebe es dringenden Handlungsbedarf, Einsturzgefahr bestehe aber nicht, sagt Bürgermeister Andreas Henning (parteilos). Außerdem wurde ein bestehender Förderantrag für den Unstrut-Werra-Radweg um die Heyeröder Brücke erweitert. Allein könne die Gemeinde das nicht stemmen, so Henning. Bestenfalls 90 Prozent Zuschuss aus dem Bundes-Radwege-Programm seien drin. Allerdings sei der Bund aufgrund der aktuellen Finanzsituation sehr zurückhaltend mit Fördermitteln.