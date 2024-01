Unstrut-Hainich-Kreis. Starke Schneefälle sind für den Nachmittag für den Unstrut-Hainich-Kreis angekündigt. Der Busverkehr ist eingeschränkt. Schulen wollen kein Risiko eingehen.

Das Mühlhäuser Tilesius-Gymnasium, eine der größten Schulen im Unstrut-Hainich-Kreis, hat am Mittwochvormittag entschieden, alle rund 670 Schülerinnen und Schüler wegen des angekündigten Unwetters nach Hause zu schicken. Man wolle dafür sorgen, dass alle Kinder bis zum Mittag zu Hause sind, heißt es in einer Mitteilung. Grund dafür seine eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes für den Nachmittag, die über die Kreisverwaltung verteilt wurde. Zwischen Mittwoch, 12 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, werden danach in der Region bis zu 30 Zentimeter Neuschnee erwartet, außerdem leichter Frost.