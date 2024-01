Mühlhausen. Neuer Rekord bei Einnahmen aus Knöllchen und Geschwindigkeitsmessungen in Mühlhausen. Das ist die Liste der aktuellen Messstellen im Stadtgebiet und in den Ortsteilen.

Zusätzlich zum festen Blitzer in der Langensalzaer Landstraße gibt es derzeit an 25 Standorten im Mühlhäuser Stadtgebiet und in den Ortsteilen mobile Geschwindigkeitskontrollen. Weitere Blitzer-Standorte, darunter auch in den neuen Ortsteilen Hollenbach und Eigenrieden, will die Straßenverkehrsbehörde nun in Abstimmung mit der Landespolizeidirektion Erfurt festlegen.