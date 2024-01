Bad Langensalza. Das alte Fahrzeug in Bad Langensalza war 23 Jahre alt, daher war ein neues nötig. Wann die Medizinische Task Force damit ausrücken muss.

Der Unstrut-Hainich-Kreis hat einen neuen Krankentransportwagen für den Zivilschutz erhalten. Dieser wurde in Bad Langensalza stationiert. Besitzer bleibt der Bund, der das rund 200.000 Euro teure Fahrzeug bezahlte. Landrat Harald Zanker (SPD) reichte es am Mittwochabend feierlich an das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in der Kurstadt weiter, das Standort für die Medizinische Task Force (MTF) ist, die im Notfall auch bundesweit zum Einsatz ausrücken muss.