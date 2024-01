Mühlhausen. Sängerin feiert mit eigenem Chor das Leben

Lady Rose Watson und die „The Black Gospel Angels“ werden in ihrer Heimat in den USA von einem Millionenpublikum gefeiert und auch der frühere US-Präsident Barack Obama und seine Familie gehören zu ihren Fans. Nun kommen die Musikerinnen und Musiker am Donnerstag, 25. Januar, nach Mühlhausen.

Lady Rose gibt schon seit Jahren mitreißende Auftritte auf Bühnen auf der ganzen Welt. Sie sei bekannt für ihre energiegeladene Livepräsenz, ihren fantastischen Gesang und ihre inspirierenden A-cappella-Arrangements, wird in der Konzertankündigung geworben. Für ihre Konzerte habe sie ein Team von „Engeln“ zusammengestellt, die sie als „The Black Gospel Angels“ begleiten und dem Publikum Hoffnung, Trost und Freude bringen wollten. Ihre Stimmen berührten die Tiefen der Seelen. Ihre Gospellieder und Spirituals seien stimmgewaltig und gefühlvoll.

Bei dieser Tournee gehe es nicht nur um Musik, sondern um eine Feier des Lebens, der Liebe und der verbindenden Kraft der Melodie. „Machen Sie sich bereit, sich verzaubern, inspirieren und erheben zu lassen“, heißt es in der Mitteilung des Veranstalters.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr in der Kulturstätte Schwanenteich in Mühlhausen. Tickets gibt es im Ticket-Shop Thüringen und in der Tourist-Info in Mühlhausen.