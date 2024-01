Mühlhausen. Die Bratwurst hat jetzt ein eigenes Geburtstagslied. Das wurde im Bratwurstmuseum in Mühlhausen uraufgeführt, wo auch eine 140,4 Meter lange Riesenbratwurst angeschnitten wurde. Doch um die Zukunft des kulinarischen Kulturguts ist es nicht gut bestellt.

Die Thüringer Rostbratwurst ist 620 Jahre alt. Die Geburtstagsfeier am Samstag im Deutschen Bratwurstmuseum in Mühlhausen war Auftakt für das Festjahr, das viele Veranstaltungen um das kulinarische Wahrzeichen des Freistaats füllen. Auch gibt es dabei ein klares Ziel. „Wir tragen die Verantwortung dafür, die Bratwurst in die Zukunft zu tragen“, sagte Uwe Keith vom Vorstand des Museums.